Премьер-лига. 1-й тур. «Зенит» увозит три очка из Хабаровска

В 1-м туре новичку РФПЛ хабаровскому «СКА» предстояло встретиться с «Зенитом». Гости сумели набрать три очка в тяжелейшем матче.

Премьер-лига. 1-й тур.

СКА-ХАБАРОВСК – ЗЕНИТ – 0:2 (0:0)

Хабаровск. 16 июля.

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 7000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко (Савичев, 74), Никифоров, Казанков (Федотов, 85), Корян, Баляйкин (Друзин, 90), Дедечко, Лескано.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин (Кузяев, 46), Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Кокорин, Дзюба.

Голы: 0:1 – Кузяев (52), 0:2 – Кокорин (81).

Предупреждения: Ерохин (30), Смольников (40), Казанков (42), Кокорин (67), Кузяев (85).

8 (4) удары (в створ) 16 (5)

9 фолы 16

7 угловые 5

2 офсайды 1

45 % владение мячом 55

Первая половина встречи запомнилась большим количеством ударов обоих клубов, но забить никто не сумел. В начале второго тайма вышедший на замену Далер Кузяев дальним ударом вывел «Зенит» вперед. В следующей атаке хозяева могли отыграться, но Лунев спас свою команду после удара в упор. Лескано мог сравнивать счет, но после красивого удара рабоной мяч попал в перекладину. В конце встречи Кокорин удвоил преимущество «Зенита», что в итоге принесло сухую победу.