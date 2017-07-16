Алексис Санчес: «Я хочу играть в Лиге чемпионов. Выиграть ее — моя детская мечта»

Автор: Вадим Павлов 0

Санчес

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал ситуацию со своим будущим. Чилиец намерен играть в Лиге чемпионов, куда «канониры» квалифицироваться не смогли.

«Где я продолжу карьеру? Я принял свое решение и теперь жду, что скажет «Арсенал». Я хочу играть в Лиге чемпионов. Выиграть ее — моя детская мечта», — заявил Санчес.

Напомним, ранее наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что чилийский нападающий останется в стане «канониров».

В минувшем розыгрыше АПЛ Санчес принял участие во всех 38 матчах, в которых отметился 24 забитыми мячами.

Напомним, «канониры» заняли в АПЛ пятое место и сыграют в грядущем сезоне в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Radio Sport

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