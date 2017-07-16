«Спартак» заинтересован в приобретении игрока «Осасуны»

Автор: Вадим Павлов 0

Беренгер

Хавбек «Осасуны» Алекс Беренгер может продолжить карьеру в России. 22-летний испанец заинтересовал «Спартак».

Согласно имеющейся информации, московский «Спартак» заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника «Осасуны» Алекса Беренгера.

Однако, как сообщается, сам испанский хавбек не очень хочет переезжать в Россию и рассчитывает, что до конца трансферного окна ему удастся договориться с «Наполи».

В минувшем сезоне Беренгер принял участие в 29 матчах Ла Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: gianlucadimarzio.com

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