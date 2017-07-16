Жозе Моуринью: «Приобретение Роналду? Я никогда не приглашаю в свои команды тех, кого нельзя приобрести»

Автор: Вадим Павлов 0

Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду Криштиану Роналду. Португальский специалист заявил, что даже не задумывался о приобретении звезды мадридского «Реала».

«Мы никогда не задумывались на данную тему. Роналду очень важен для «Реала», а финансовое состояние клуба не предполагает, что он уйдет. Я никогда не приглашаю в свои команды тех, кого нельзя приобрести», – заявил Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду намеревается покинуть «Реал».

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах Ла Лиги, в которых отметился 25 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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