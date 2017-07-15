Игорь Акинфеев вышел на 10 место по количеству матчей в РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в топ-10 гвардейцев чемпионата России. Матч первого тура сезона 2017/2018 против махачкалинского «Анжи» стал для него 370-м.

Таким образом, голкипер обогнал Дейвидаса Шембераса и поднялся на десятую позицию. Абсолютный рекорд принадлежит защитнику «армейцев» Сергею Игнашевичу, проведшему 464 встречи. Второе и третье место занимают Сергей Семак (456 игр) и Дмитрий Лоськов (453).

Другой футболист красно-синих Василий Березуцкий обошел Дмитрия Кириченко и вышел на седьмую строчку (377 матчей).

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс