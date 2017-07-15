Премьер-лига. 1-й тур. «Урал» и «Ростов» поделили очки

Чемпионат России 17/18 стартовал матчем в Екатеринбурге между «Уралом» и «Ростовом». Хозяева открыли счет, но удержать преимущества им не удалось.

Премьер-лига. 1-й тур.

УРАЛ – РОСТОВ – 1:1 (1:0)

Екатеринбург. 15 Июля.

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 7000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев (Меркулов, 76), Кулаков, Димитров, Емельянов, Бавин, Бикфалви, Лунгу, Ставпец (Юсупов, 87).

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон (Бобен, 45), Калачёв, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Зуев (Думбия, 73), Бухаров (Дядюн, 15).

Голы: 1:0 – Димитров (41 – с пенальти), 1:1 – Гацкан (60).

Предупреждения: Устинов (50), Юсупов (73).

6 (3) удары (в створ) 8 (3)

12 фолы 13

6 угловые 2

5 офсайды 3

49 % владение мячом 51

В первом тайме особо опасных моментов не было. В конце тайма хозяева заработали пенальти, а Николай Димитров его реализовал. Во второй половине встречи команды имели по несколько моментов, но более удачливыми оказались гости — Калачев подал с углового, а Гацкан выпрыгнул выше всех и послал мяч в сетку ворот. Больше голов команды не забили и поделили очки.

Фото: Твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»