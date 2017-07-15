Винченцо Монтелла: «Я мечтал поработать с Леонардо»

Автор: Никита Пронин 0

Винченцо Монтелла, Милан

Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан». Главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла прокомментировал трансфер опытного защитника.

«Клуб делает необычную работу на трансферном рынке, привлекая как опытных, так и молодых игроков. Многие прибывают из других лиг, поэтому им потребуется немного времени, чтобы приспособиться, но я уверен в каждом новичке. Честно говоря, я не чувствую особого давления. Мне легче тренировать сильных игроков.

Бонуччи — игрок мирового класса. Думаю, что он и Серхио Рамос являются лучшими центральными защитниками в мире. Я мечтал поработать с Леонардо», — заявил Монтелла.

Леонардо забил три мяча в предыдущем сезоне Серии А. Игрок перешел в «Милан» за 40 миллионов евро.

Фото: Global look Press
Источник: Football Italia

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