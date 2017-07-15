Суперкубок России. «Спартак» выигрывает второй трофей подряд

«Спартак» стал обладателем Суперкубка России-2017. Чемпион страны одержал победу над «Локомотивом» в дополнительное время.

Суперкубок России-2017.

СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ — 2:1 (0:0)

Москва. 14 июля.

Стадион: «Локомотив».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Джано, 71), Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Луис Адриано.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Квирквелия, Баринов, Фарфан, Тарасов (Миранчук Ан., 103), Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук Ал., Фернандеш, Ари.

Голы: 1:0 — Луис Адриано (101), 2:0 — Промес (113), 2:1 — Фернандеш (116).

Предупреждения: Пейчинович (43), Луис Адриано (62), Баринов (76), Джикия (95), Боккетти (115).

17 (11) удары (в створ) 10 (6)

13 угловые 3

1 офсайды 1

22 фолы 23

61 % владения мячом 39

«Спартак», как бы это странно не звучало, принимал «Локомотив» на их же родном стадионе в Черкизово. Красно-белые с первых же минут завладели инициативой и на протяжении всего основного времени безуспешно пытались вскрыть надежную оборону красно-зеленых. «Железнодорожники» периодически огрызались, проводя разительные контратаки, и даже имели несколько моментов для взятия ворот. Однако по истечении 90 минут встречи открыть счет не удалось ни одной из команд. В дополнительное время номинальные хозяева устремились вперед, и после блестящего паса в исполнении Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано вырвался на рандеву с Маринато Гильерме, переиграть которого бразильцу не составило особого труда. «Спартак» повел в счете, а уже во втором дополнительном тайме Квинси Промес с угла штрафной площади на силу пробил в ближний угол ворот «Локомотива» и застал голкипера российской сборной врасплох. Всего через три минуты Мануэль Фернандеш забил красивейший мяч со штрафного удара, словно рукой положив его в нижний угол ворот Артема Реброва. Концовка выдалась нервной для обеих команд, оба клуба имели шансы забить еще, однако счет остался неизменным вплоть до финального свистка.

Московский «Спартак» после 13-летней засухи выигрывает второй трофей кряду и начинает новый сезон с победы в Суперкубке России.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Источник: еженедельник «Футбол»