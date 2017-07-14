Азмун продолжит карьеру в «Рубине»

Автор: Юлия Древова 0

Сердар Азмун

Казанцы достигли договоренности с «Ростовом» о переходе Сердара Азмуна. Иранский нападающий заключил контракт с «Рубином».

«ФК «Ростов» благодарит Сердара за важнейшие голы в РФПЛ и еврокубках. Желаем футболисту успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба ростовской команды. Как стало известно накануне, соглашение форварда с казанским клубом будет рассчитано на три года.

Напомним, что Сердар Азмун уже выступал за «Рубин». Иранец появился в команде в 2012 году, когда его возглавлял Курбан Бердыев. В 2015 году нападающего арендовал «Ростов», в котором Азмун вновь тренировался под бердыевским началом.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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