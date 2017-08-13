Президент «Баварии» Ули Хенесс: «222 млн евро? Этот Неймар не настолько хорош»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал сумму, потраченную «ПСЖ» на трансфер бразильского форварда Неймара. По мнению руководителя мюнхенцев, экс-нападающего «Барселоны» значительно переоценили.

«Я не думаю, что этот Неймар настолько хорош», — цитирует Хенесса Sky Sport.

Ранее президент мюнхенского клуба уже критиковал трансферное предложение парижан по Неймару и называл его признаком слабости.

Дебют Неймара за «ПСЖ» состоится 13 августа в матче против «Генгама».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport