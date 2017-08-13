Президент «Баварии» Ули Хенесс: «222 млн евро? Этот Неймар не настолько хорош»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал сумму, потраченную «ПСЖ» на трансфер бразильского форварда Неймара. По мнению руководителя мюнхенцев, экс-нападающего «Барселоны» значительно переоценили.
«Я не думаю, что этот Неймар настолько хорош», — цитирует Хенесса Sky Sport.
Ранее президент мюнхенского клуба уже критиковал трансферное предложение парижан по Неймару и называл его признаком слабости.
Дебют Неймара за «ПСЖ» состоится 13 августа в матче против «Генгама».
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport