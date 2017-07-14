Виталий Дьяков перешел в «Сивасспор»

Автор: Антон Муша 0

Виталий Дьяков

Экс-защитник «Динамо» принял предложение из чемпионата Турции. Новым клубом Дьякова стал «Сивасспор».

28-летний футболист перешёл в новую команду на правах свободного агента. 13 июня «Динамо» объявило о расторжении контракта с Дьяковым по соглашению сторон. Защитник пришёл в столичный клуб летом 2015 года. За это время он сыграл за бело-голубых 23 матча и забил 3 мяча.

Последний сезон Виталий Дьяков отыграл за «Томь» на правах аренды. Ранее футболист защищал цвета «Локомотива», «Ростова»  и других российских команд.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Сивасспор»

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Антон Муша

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