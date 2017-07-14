Курбан Бердыев: «Решающую роль в чемпионстве «Спартака» сыграл идеальный симбиоз руководства и тренера»

Автор: Никита Пронин 0

Курбан Бердыев

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отметил за счет каких качеств «Спартак» стал чемпионом страны. Также Бердыев рассказал о своих переговорах со красно-белыми.

«За счет чего «Спартак» стал чемпионом? Во-первых, это сбалансированный состав. Во-вторых, «Спартак» никогда не играл с таким «остервенением». Многие матчи они буквально вырывали в концовках, что ранее не было свойственно команде. Здесь надо отдать должное Массимо Каррере, который сумел это привить. А тактикой в современном футболе никого уже не удивишь, решают только детали. В случае «Спартака» решающую роль сыграл идеальный симбиоз руководства «Спартака» и тренера. Каррера почувствовал поддержку, а это очень важно для любого специалиста

Что касается моих переговоров со «Спартаком», то могу сказать, что переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду», — заявил Бердыев.

Напомним, что Бердыев вновь вернулся в казанский «Рубин», с которым дважды был чемпионом России.

Фото: Global Look Press
Источник: Реальное время

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