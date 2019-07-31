Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с «Нефтчи»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий в преддверии ответного матча с «Нефтчи». Первая встреча, прошедшая в Туле, закончилась со счетом 1:0 в пользу азербайджанской команды.
Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.
«Мы готовимся к матчу в том же составе, что и к встрече с «Ростовом». Никаких потерь нет.
Конечно, погода оставит отпечаток на предстоящей игре. Но приезжать заранее для адаптации, я считаю, в данном случае не имело смысла», – сказал Черевченко.
Специалист возглавил тульский «Арсенал» в ноябре 2018 года, сменив Олега Кононова. Клуб по итогам прошедшего сезона РПЛ занял шестое место.
Ранее Черевченко тренировал калиниградскую «Балтику» и московский «Локомотив».
Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС