Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с «Нефтчи»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий в преддверии ответного матча с «Нефтчи». Первая встреча, прошедшая в Туле, закончилась со счетом 1:0 в пользу азербайджанской команды.

Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.

«Мы готовимся к матчу в том же составе, что и к встрече с «Ростовом». Никаких потерь нет.

Конечно, погода оставит отпечаток на предстоящей игре. Но приезжать заранее для адаптации, я считаю, в данном случае не имело смысла», – сказал Черевченко.

Специалист возглавил тульский «Арсенал» в ноябре 2018 года, сменив Олега Кононова. Клуб по итогам прошедшего сезона РПЛ занял шестое место.

Ранее Черевченко тренировал калиниградскую «Балтику» и московский «Локомотив».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС