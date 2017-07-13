Агент Диего Рейеса рассказал об интересе «Зенита» к своему клиенту

«Зенит» интересуется защитником «Порту» Диего Рейесом. Агент футболиста прокомментировал данную ситуацию.

«Диего Рейес не переходит в «Зенит», это всего лишь слухи и не более. Я никогда не общался с «Зенитом» по поводу его трансфера», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 7 миллионов евро.

Начиная с 2013 года, футболист находится в аренде в разных клубах. Предыдущий сезон Рейес провел в составе «Эспаньола», где в 34 матчах забил один мяч. Также Рейес является одним из ключевых игроков сборной Мексики, за которую он недавно выступал на Кубке конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»