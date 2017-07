Худшие 20 секунд за всю историю мирового футбола

Итальянское издание I’Ultimo Uomo выбрало самый худший эпизод в истории мирового футбола. Итоги были подведены после голосования.

По итогам голосования худшим эпизодом был признан 20 секундный момент из матча чемпионата Англии 1993 года между КПР И «Манчестер Сити».

Данный отрезок представляет собой атаку КПР:

An Italian magazine just elected this as the worst 20 seconds of football ever played (QPR vs. Man City, 1993) pic.twitter.com/3wR3Ol12Gg

