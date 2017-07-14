Уокер стал игроком «Манчестер Сити»

Защитник сборной Англии и «Тоттенхэм Хотстпур» Кайл Уокер в новом сезоне АПЛ будет выступать за «Манчестер Сити». Контрактное соглашение 27-летнего фулбека с «горожанами» рассчитано на пять лет.

По предварительной информации сумма трансфера составила 50 млн фунтов. Это значит, что Уокер повторил рекорд Давида Луиза, который летом 2014 года за ту же сумму перешел из «Челси» в «ПСЖ» и стал самым дорогим защитником в истории футбола.

В сезоне-2016/17 Уокер отыграл за «шпор» 33 матча и отметился пятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»