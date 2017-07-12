«Локомотив» выбрал нового капитана команды

Автор: Никита Пронин 0

Игорь Денисов

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов будет капитаном команды в новом сезоне. Сам футболист уже поделился впечатлениями.

«Капитан у нас, конечно, Чорлука, но он получил тяжелейшую травму. Очень ждем его возвращения. Он очень нужен «Локомотиву», будем надеяться, что он скоро выйдет на поле. Палыч сказал, что на данный момент капитаном буду я – не вижу никаких проблем. Аренда или полноценный контракт? Я профессионал и никакого значения это не имеет. Выйду и буду играть так же, как играл, – заявил Денисов.

В предыдущем сезоне Денисов забил один гол и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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