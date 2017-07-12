«Ювентус» обменяет Леонардо Бонуччи на двух игроков «Милана»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи скоро перейдет в «Милан». Сообщается, что футболист уже согласился присоединиться к новому клубу.

Итальянский защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время может сменить клуб. «Милан» отправил руководству «Юве» официальное предложение о трансфере. «Россонери» предложили в обмен на Бонуччи двух защитников – Де Шильо и Романьоли – и денежную компенсацию. Зарплата Бонуччи составит 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Леонардо может перейти в «Челси», где работает его бывший тренер Антонио Конте.

В предыдущем сезоне Бонуччи забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: SportMediaset