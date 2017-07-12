Артур Юсупов перешел в «Ростов»

Автор: Никита Пронин 0

Артур Юсупов

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов продолжит карьеру в «Ростове». Футболист перешел на правах аренды.

В новом сезоне РФПЛ Артур Юсупов будет выступать за «Ростов». Срок аренды рассчитан до донца сезона 17/18. Футболист будет играть под номером 7.

В 17 играх предыдущего сезона Юсупов забил один мяч.

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Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»

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