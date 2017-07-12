Махачкалинский «Анжи» не сможет регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС наложила санкции в отношении махачкалинского «Анжи», из-за которых клуб не сможет регистрировать новых игроков на новый сезон. Такая ситуация произошла из-за долгов перед бывшим защитником команды Седриком Ямбере.

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Седрика Ямбере в отношении «Анжи» о выплате задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора частично. Обязать «Анжи» выплатить Ямбере задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Обязать «Анжи» выплатить Ямбере проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты задолженности. Применить к «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении РФС.

В прошлом сезоне Ямбере провел 12 матчей за «Анжи», где не отметился результативными действиями. Зимой футболист перешел в «АПОЭЛ», где в 7 матчах сумел отличиться один раз. В текущее трансферное окно Седрик подписал контракт с французским «Дижоном».

Фото: Globbal Look Press

Источник: Официальный сайт РФС