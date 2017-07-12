В «Ростове» объяснили, по какой причине многие игроки покинули клуб бесплатно

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, почему большинство футболистов, покинувшие донскую команду этим летом, сделали это на правах свободных агентов.

«Мы знали, что практически у всех игроков есть опция свободного выхода из клуба по окончании сезона. Эти контракты подписали перед Лигой Чемпионов, чтобы сохранить команду. Футбольному клубу права по контрактам и так не принадлежали, мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться. В итоге клуб получит компенсацию. Для клуба бесплатных трансферов не бывает. Даже если игрок пришел как свободный агент, все равно существуют агентские, подъемные, зарплаты и разные платежи. Это все затраты, которые нужно учитывать.

Мы понимали, что в клубе финансовые трудности, и летом будет перезагрузка. Мы определили бюджет на летние и зимние трансферы, в рамках которого мы формируем новую команду — это инвестиции в клуб. Комплектуем команду вокруг тех игроков, которые остались. Начали с россиян, договорились с очень хорошими и качественными игроками. Мы отдаем предпочтение молодым и талантливым футболистам, которые играют за свои национальные сборные и подходят под нашу игровую модель. Если мы берем игрока в аренду, у нас должна быть опция с правом выкупа. Контракты предпочтительнее заключать по системе «3+1». Трансферами в клубе занимаются спортивный директор и я, все переходы предварительно согласовываются с главным тренером», — сказал Арутюнянц.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»