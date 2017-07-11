Джанлуиджи Доннарумма подпишет новый контракт с «Миланом»

Сегодня Джанлуиджи Доннарумма должен продлить контракт с «Миланом». Сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро.

Согласно имеющейся информации, 18-летний голкипер согласовал новый контракт с «Миланом». Сообщается, что одним из условий продления контракта стало приобретение в «Милан» его брата, 27-летнего вратаря Антонио Доннаруммы.

Доннарумма-старший уже прошел медобследование, поэтому никаких препятствий для продления контракта 18-летним вратарем не имеется. Ожидается, что о сделке будет объявлено вечером. Сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне итальянец пропустил 45 мячей в 38 встречах. 12 матчей голкипер отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia