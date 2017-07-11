Арсен Венгер: «Мбаппе всего 18 лет, а все европейские клубы выкатывают перед ним красную ковровую дорожку»

Автор: Вадим Павлов 0

Венгер

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Монако» Килиане Мбаппе. Французский специалист считает, что в услугах 18-летнего форварда заинтересованы все топ-клубы Европы.

«Мбаппе – игрок, который просыпается утром и может выбирать, куда ему перейти. Не так много футболистов, у которых есть такая возможность. Ему всего 18 лет, а все европейские клубы выкатывают перед ним красную ковровую дорожку.

Никто не может сказать, что их не интересует игрок такого калибра, потому что он обладает отличными качествами в своем возрасте. Все клубы заинтересованы в его услугах», — заявил Венгер.

В минувшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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