Неймар: «Могу ли я перейти в «МЮ»? Да»

Нападающий «Барселоны» Неймар поделился мыслями о своем будущем. Бразилец не исключает возможности своего перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Могу ли я перейти в «МЮ» или оказаться в США? Да. Или, возможно, могу стать игроком «Эйбара»! Я не могу точно сказать о том, в каком клубе окажусь в будущем. Кто знает, что будет завтра? Сейчас я очень счастлив, но всякое может случиться.

Надеюсь, в следующем сезоне мы добьемся больших успехов. Мне предстоит один из важнейших сезонов в жизни. Сейчас я очень счастлив и очень взволнован перед его началом», — рассказал Неймар.

Напомним, в октябре прошлого года Неймар подписал новый пятилетний контракт с «Барселоной». Зарубежные СМИ регулярно сообщают о предметном интересе «МЮ» и «ПСЖ» к бразильскому нападающему.

Фото: Global Look Press

Источник: goal.com