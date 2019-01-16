Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси». Лондонский клуб уверен, что сможет подписать 31-летнего форварда на правах аренды с опцией выкупа.

Ранее стало известно, что Игуаин подал официальный запрос о трансфере в «Челси». Он остался в запасе на матч Суперкубка Италии с «Ювентусом».

Директор лондонского клуба Марина Грановская дала «Ювентусу» понять, что «Челси» хочет арендовать игрока. «Ювентус» настаивал на гарантиях выкупа.

Напомним, «Милан» перед началом сезона арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports