«Зенит» планирует избавиться от Артема Дзюбы

Автор: Никита Воробьев 0

Дзюба и Кутепов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб нынешним летом. Петербургский клуб предложил «Спартаку» вернуть их воспитанника.

Однако руководство красно-белых отказалась от этой идеи и не намерены подписывать форварда «Зенита». Сине-бело-голубые продолжают искать варианты для продолжения карьеры Дзюбы.

Отмечается, что тренеры команды из Санкт-Петербурга намерены сделать ставку на Александра Кокорина в качестве основного центрального нападающего.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл 34 матча, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт Бизнес Online

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