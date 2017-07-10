«Зенит» планирует избавиться от Артема Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб нынешним летом. Петербургский клуб предложил «Спартаку» вернуть их воспитанника.

Однако руководство красно-белых отказалась от этой идеи и не намерены подписывать форварда «Зенита». Сине-бело-голубые продолжают искать варианты для продолжения карьеры Дзюбы.

Отмечается, что тренеры команды из Санкт-Петербурга намерены сделать ставку на Александра Кокорина в качестве основного центрального нападающего.

В прошедшем сезоне Дзюба сыграл 34 матча, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Бизнес Online