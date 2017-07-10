«Челси» переключился на Альваро Морату

Автор: Никита Воробьев 0

Альваро Мората

Лондонский «Челси» продолжает поиски нападающего. После неудачи с подписанием Ромелу Лукаку «аристократы» решили вернуться к кандидатуре Альваро Мораты.

Сообщается, что за испанского форварда «Реалу» будет предложено 80 млн. евро. Несмотря на то что «сливочные» рассчитывали выручить с продажи игрока не менее 90 млн., сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

Мората подпишет контракт на 4 года и будет получать более высокую зарплату. Сейчас его оклад составляет 6 млн. евро в год.

Напомним, что прошлым летом «Челси» уже хотел подписать испанца, в котором лично был заинтересован Антонио Конте. Однако тогда Зинедин Зидан не захотел отпускать нападающего.

В прошедшем сезоне Мората провел в Примере 26 матчей и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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