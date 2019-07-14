Де Лигт в ближайшее время пройдет медосмотр в «Ювентусе»

Автор: Никола Косич 0

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе». Стороны согласовали все детали трансфера. 

Туринский клуб заплатит за 19-летнего игрока 70 миллионов евро плюс бонусы, сообщают итальянские СМИ.

Голландский защитник сегодня или завтра утром прибудет на медосмотр в «Юве». В контракте футболиста пропишут отступные в размере 150 миллионов евро.

Маттейс де Лигт является самым молодым капитаном в истории «Аякса», и к 19 годам уже успел провести за взрослую сборную страны 15 матчей.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Маттейс Де Лигт интересен «Ювентусу»

Маттейс де Лигт и Адриен Рабьо могут оказаться в «Ювентусе»

«МЮ» отказался от продажи Виктора Линделефа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 