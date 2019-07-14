Де Лигт в ближайшее время пройдет медосмотр в «Ювентусе»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе». Стороны согласовали все детали трансфера.

Туринский клуб заплатит за 19-летнего игрока 70 миллионов евро плюс бонусы, сообщают итальянские СМИ.

Голландский защитник сегодня или завтра утром прибудет на медосмотр в «Юве». В контракте футболиста пропишут отступные в размере 150 миллионов евро.

Маттейс де Лигт является самым молодым капитаном в истории «Аякса», и к 19 годам уже успел провести за взрослую сборную страны 15 матчей.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport