До конца недели «Ювентус» может подписать трех игроков

Автор: Никита Воробьев 0

Щесны

Помимо полузащитника «Баварии» Дугласа Косты, туринский «Ювентус» достиг принципиальной договоренности с нападающим «Фиорентины» Федерико Бернардески и вратарем «Арсенала» Войцехом Щенсны.

Все три трансфера могут быть оформлены уже к концу недели.

Сообщается, что сделка по Щенсны была закрыта еще в прошлый четверг и сейчас обговариваются детали. Голкипер, проведший прошлый сезон в «Роме», обойдется «Старой Синьоре» в 13 млн. фунтов.

В ближайшее время произойдет встреча представителей «Ювентуса» и «Фиорентины» с агентом Бернардески Джузеппе Боццо. «Бьянконери» заплатят за итальянского вундеркинда около 50 млн. евро вместе с бонусами.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Ювентус» возьмет в двухгодичную аренду Дугласа Косту.

Фото: Global Look Press
Источник: Gianluca Di Marzio

 

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