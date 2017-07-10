Роман Широков: «Если поступит звонок от Сергея Фурсенко, то рассмотрю его предложение»

Бывший полузащитник сборной России, ныне закончивший свою карьеру, Роман Широков поделился своим мнением о перестройке в «Зените». Игрок не исключил своего возвращения в санкт-петербургскую команду.

«В «Зените» проходит большая перестройка. Трудно сказать, хватит ли времени Манчини наиграть состав. Футболисты-то все высокопрофессиональные. Не думаю, что для них есть проблема перейти с одной тактики на другую. На все равно нужно время. Не знаю, как быстро они перестроятся. Надеюсь, как можно раньше…

Если Константин Сергеевич Сарсания говорит, что многие игроки не подходят команде по уровню, то имеет на то основание. Это очень опытный спортивный менеджер. Со стороны, думаю, видно даже лучше, чем изнутри. Он понимает ошибки, которые сделал предыдущий менеджмент, и не сразу сказал, что ему нужны такие-то игроки. Естественно, сначала состоялся тщательный анализ. Думаю, Сарсании можно доверять. Не скажу, что старые игроки намного хуже, чем пришедшие. Но решили, что новые игроки принесут больше пользы.

Не думаю, что работу предыдущего менеджмента можно назвать провальной. Все-таки Максим Львович Митрофанов отработал в «Зените» больше десяти лет и при его правлении были достаточно серьезные успехи.

Не думаю, что на месте имени Андрея Аршавина, которого Фурсенко хотел бы вернуть в «Зенит», могло бы быть мое. Аршавин для Петербурга, наверное, более значим, чем я. Да и выиграл больше. Андрей — футбольный символ наряду с Кержаковым. Кстати, надеюсь, Саша останется в клубе в каком-то качестве.

Но если все-таки предположить, что звонок от Фурсенко поступит, то, конечно в таком случае предложение рассмотрю. Но уже исключительно какую-то работу менеджера», — сказал Широков.

Напомним, что Роман выступал за «Зенит» в период с 2008 года по 2014. В составе команды полузащитник становился двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем