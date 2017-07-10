Виктор Онопко: «Есть футболисты, которых ведут. Это иностранцы»

Автор: Никита Пронин 0

Виктор Онопко

ЦСКА может еще усилиться несколькими футболистами из-за рубежа. Об этом заявил тренер ЦСКА Виктор Онопко.

«Работа ведется. Да, скоро чемпионат начинается, но трансферное окно ведь не закрывается. Есть футболисты, которых ведут, но я их не могу называть. Иностранцы или российские футболисты? Иностранцы.

Мы будем рады любому усилению в любую позицию. Нам не помешает ни нападающий, ни полузащитник, ни защитник.  Необходимо, чтобы можно было в случае чего закрыть позицию в любой линии.

На нападающих вообще всегда и везде большой спрос, и хороший форвард стоит дорого. Но в последнее время у нас появилась очень хорошая связка Витиньо – Чалов. Сейчас еще Оланаре восстанавливается после травмы. Он уже начал в полную силу тренироваться. Конечно, мы надеемся на эту тройку. У ЦСКА боеспособная линия нападения. Мы много забиваем», — заявил Онопко.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт Бизнес Online

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