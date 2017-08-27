Андрей Ещенко: «Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничейный результат с хабаровским «СКА» и признался, что действующим чемпионам России поможет двухнедельная пауза из-за игр сборных.

«Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило.

Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва», — сказал Ещенко.

На данный момент «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России и имеет всего две победы в восьми матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС