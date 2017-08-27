Андрей Ещенко: «Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу»

Автор: Никита Воробьев 0

Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничейный результат с хабаровским «СКА» и признался, что действующим чемпионам России поможет двухнедельная пауза из-за игр сборных.

«Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило.

Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва», — сказал Ещенко.

На данный момент «Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России и имеет всего две победы в восьми матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Руководство «Спартака» назначило на должность начальника команды экс-менеджера баскетбольного ЦСКА

Витсель

Аксель Витсель: «Сильно огорчился, когда «Спартак» стал чемпионом»

Луан

Агент форварда «Гремио» Луана: «На следующей неделе Луан присоединится к «Спартаку»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 