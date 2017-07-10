«Ювентус» возьмет в аренду Дугласа Косту

Автор: Никита Пронин 0

Дуглас Коста

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста продолжит карьеру в Италии. «Ювентус» готов взять игрока в аренду сроком на два года.

Срок аренды Косты будет рассчитан на два года. За два сезона туринский клуб выплатит чемпионам Германии 9 миллионов евро. Также «Юве» получит первоочередное право выкупа бразильца. В таком случае итальянский клуб должен будет выложить 33 миллиона евро.

В сезоне 16/17 Коста забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач в 23 матчах Бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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