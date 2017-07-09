Юрий Семин отказался от приобретения Вячеслава Караваева

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев мог стать игроком «Локомотива». От его услуг отказался наставник «железнодорожников» Юрий Семин.

Согласно имеющейся информации, защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев мог оказаться в московском «Локомотиве».

«Железнодорожники» хотели видеть в команде российского защитника, однако от покупки футболиста было решено отказаться в связи с решением Юрия Семина.

Напомним, ранее сообщалось, что Караваевым, который был признан лучшим игроком сезона в чешском клубе по версии футболистов, интересуется «Лацио».

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник ЦСКА отыграл 37 матчей за «Спарту». В его активе четыре гола и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ