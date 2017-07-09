Юрий Семин отказался от приобретения Вячеслава Караваева

Автор: Вадим Павлов 0

Вячеслав Караваев

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев мог стать игроком «Локомотива». От его услуг отказался наставник «железнодорожников» Юрий Семин.

Согласно имеющейся информации, защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев мог оказаться в московском «Локомотиве».

«Железнодорожники» хотели видеть в команде российского защитника, однако от покупки футболиста было решено отказаться в связи с решением Юрия Семина.

Напомним, ранее сообщалось, что Караваевым, который был признан лучшим игроком сезона в чешском клубе по версии футболистов, интересуется «Лацио».

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник ЦСКА отыграл 37 матчей за «Спарту». В его активе четыре гола и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Вячеслав Караваев

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев может стать игроком «Лацио»

Маурисио

«Локомотив» намерен приобрести экс-защитника «Спартака» Маурисио

Эрто

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Удинезе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 