ФК «Тосно» арендует защитника «Зенита»

Автор: Вадим Павлов 0

Чернов

Защитник «Зенита» Евгений Чернов на правах аренды перешел в «Тосно». Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

Агент Александр Маньяков сообщил, что защитник «Зенита» Евгений Чернов ближайший сезон проведет в «Тосно» на правах аренды.

«Евгений Чернов, игрок «Зенита», этот сезон проведет в аренде в «Тосно». Удачи, Машина!» — написал Маньяков на своей странице в «Инстаграме».

24-летний Чернов перешел в «Зенит» в феврале 2016 года из «Томи». В прошлом сезоне в составе сине-бело-голубых защитник провел 6 матчей в чемпионате России.

«Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории будет выступать в РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: страница Александра Маньякова в «Инстаграме»

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