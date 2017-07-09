Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая: «Кержаков в «Оренбурге»? Сейчас ничего не могу сказать»

Автор: Вадим Павлов 0

Кержаков

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что нападающий Александр Кержаков может перейти в его команду.

«Правда ли, что Александр Кержаков перейдет в «Оренбург»? Сейчас я ничего не могу сказать. Не могу подтвердить эту информацию, но и опровергать тоже не буду. В принципе, я доволен своим составом. Но мы не против того, чтобы пополниться и теми футболистами, которые могут нас усилить.

На данный момент форвард является свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом». Ранее Кержаков запустил голосование, завершать ли ему карьеру.

В составе «Зенита» Кержаков провел 286 матчей, забив 162 гола во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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