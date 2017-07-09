Антонио Рюдигер стал игроком «Челси»

«Челси» объявил о приобретении защитника «Ромы» Антонио Рюдигера. 24-летний футболист подписал пятилетний контракт.

«Это потрясающее ощущение, потому что не каждый футболист может получить возможность перейти в такой огромный клуб. Я с нетерпением жду, когда встречусь с товарищами по команде, и я горд, что официально стал игроком «Челси», — заявил Рюдигер.

«Мы крайне рады, что смогли приобрести игрока, который уже доказал свой уровень и продемонстрировал свой класс, и он несомненно усилит нашу оборону.

Антонио еще молод, но у него есть опыт выступлений за клуб на высшем уровне и за сборную своей страны; он также обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха в АПЛ. Мы уже какое-то время следили за ним, и мы уверены, что он отлично впишется в состав», — рассказал технический директор «Челси» Майкл Эменало.

Антонио Рюдигер подписал с «Челси» контракт сроком на 5 лет. Футболист будет выступать в лондонском клубе под номером 2.

В составе итальянской команды Рюдигер провел 72 матча. Также в его активе 17 матчей за сборную Германии и победа на Кубке конфедераций-2017.

Фото: официальный сайт «Челси»

Источник: официальный сайт «Челси»