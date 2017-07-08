Полузащитник Маурисио хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио хочет расторгнуть контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Агент футболиста прорабатывает все возможные варианты для продолжения карьеры своего клиента.

Полузащитник Маурисио скоро покинет петербургский клуб. Футболист лично хочет расторгнуть контракт, так как новый тренер «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на игрока. Сообщается, что Маурисио может перебраться в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Переговоры находятся на начальном этапе.

За «Зенит» Маурисио забил два гола и отдал столько же голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: O Jogo