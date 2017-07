Хавбек «Сандерленда» Даррон Гибсон: «Я не хотел бы беспокоиться, но мы дерьмо»

Полузащитник «Сандерленда» Даррон Гибсон после поражения от «Селтика» в товарищеской встрече, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раскритиковал команду и одноклубников в ходе общения с болельщиками. Видео откровенного разговора хавбека с фанатами попало в социальные сети и британские СМИ.

«Мы чёртово дерьмо. Беспокоюсь ли я по поводу того, что мы дерьмо? Конечно. Я не хотел бы беспокоиться, но мы дерьмо. В клубе много людей, которым плевать. Например, Ламин Коне. Джермейн Ленс? Тоже. Вахби Хазри? Тоже. Что касается меня? Да, возможно, я сейчас здесь пьяный, но я всё ещё хочу играть за «Сандерленд», а остальные нет», — рассказывает в видео Гибсон.

@TheSunFootball @MirrorFootball @ALS_Fanzine @sportbible @SunderlandAFC Darron Gibson off his head slagging of the team. (There's more) pic.twitter.com/67vmU0NwzV

— Cameron McGough (@cameronjmcgough) July 30, 2017