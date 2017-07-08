Рашид Рахимов пройдет стажировку в «Наполи»

Экс-главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прибыл в расположение итальянского клуба «Наполи». Рахимов пройдет стажировку с неаполитанским клубом, после чего отправится стажироваться в «Хоффенхайм».

«Я действительно пройду стажировку в «Наполи». Такой вариант появился сразу после окончания сезона, я об этом договаривался. Сейчас нахожусь в Димаро, где проводит свой сбор «Наполи». Сегодня утром смотрел на команду, вечером опять буду. Не знаю, когда вернусь к тренерской работе, это не от меня зависит. Но раз есть такая пауза, её надо чем-то заполнять. Сразу после «Наполи» я еду стажироваться в «Хоффенхайм». Они проводят первый сбор в Австрии, а потом возвращаются домой и проводят товарищеский матч с «Дерби Каунти» 29 июля. До этого времени, думаю, у меня получится посмотреть на них», — сказал Рахимов.

В последнем сезоне в качестве главного тренера «Ахмата» Рахимов занял пятое место, где его клубу не хватило одного балла до Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com