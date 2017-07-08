«Лестер» готов продать Рияда Мареза за 50 миллионов фунтов

Алжирский полузащитник «Лестера» Рияд Марез вскоре может стать игроком другого клуба. Главный интерес проявляет лондонский «Арсенал», но их не устраивает сумма трансфера.

Лондонский «Арсенал» интересуется полузащитником «Лестера» Марезом. «Канониры» готовы предложить за алжирца не более 35 миллионов фунтов. «Лестер» хочет получить за игрока не менее 50 миллионов.

Стоит отметить, что еще «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Томаса Лемара. Также напомним, что недавно «канониры» усилили линию нападения французским нападающим «Лиона» Александром Лаказеттом.

В минувшем сезоне Марез забил шесть мячей и отдал четыре голевых паса в 36 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Daily Mail