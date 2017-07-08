«Ювентус» переключился на Жоау Канселу

В качестве замены Дани Алвесу туринский «Ювентус» выбрал защитника «Валенсии» Жоау Канселу.

Напомним, что Дани Алвес решил расторгнуть контракт с «Ювентусом» и в ближайшее время должен пополнить ряды «Манчестер Сити». На его позицию «бьянконери» рассматривали Луиса Данило из «Реала» и Сержа Орье из «ПСЖ». Однако в настоящий момент главным претендентом на роль правого защитника чемпиона Италии является именно Канселу.

23-летний футболист может обойтись «Старой Синьоре» в 25 млн. евро, однако после вчерашней продажи Норберто Нето в «Валенсию» «Юве» имеет хорошую возможность уменьшить эту сумму.

Канселу считается одним из главных молодых талантов Португалии, способным закрыть весь правый фланг. В прошедшем сезоне футболист отыграл 35 матчей в Примере, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia