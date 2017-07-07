Дмитрий Черышев: «Из-за несогласованности докторов Денису Черышеву стали колоть гормон роста»

Российский специалист Дмитрий Черышев рассказал, что его сыну Денису в «Вильярреале» кололи гормон роста, когда он был травмирован. Также он поделился мнением об уходе Дениса Черышева из испанского чемпионата.

«Денис в прошлом году подписал контракт с «Вильярреалом» на пять лет. Он получил травму, и из-за несогласованности докторов ему стали колоть гормон роста. Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился. Сам шовчик быстро восстановился, но не восстановилась мышца, она была слабенькая. Ни в коем случае нельзя было торопиться. Как только Денис начал тренироваться в полную силу, у него опять эта травма дала о себе знать. То есть случился рецидив на рецидиве. Сейчас Денису дали время для того, чтобы он восстановил и подготовил мышцы. Не швы, а именно мышцы. Он сейчас уже занимается по индивидуальному графику, а с 6 июля должен начать тренироваться по полной программе в общей группе.

«Я ли настаиваю на том, что Денису лучше играть в Испании? Я привык к тому, что футболист должен постоянно доказывать. Это было наше совместное с Денисом решение. Уйти куда-то – это самое легкое, а остаться и доказать – это самое тяжелое. Многие ребята делают ошибку: если я здесь не играю, то ухожу в другую команду и буду там играть. Потом придешь в другой коллектив, а там то же самое будет. И что? Так и будешь бегать из одной команды в другую?

Мы как-то приняли с Денисом решение, что он останется в «Реале» и будет доказывать. Потом его отправили в аренду в «Севилью», тогда Денис был молодым и перспективным парнем. Он вернулся из «Севильи» в Мадрид. Но затем отправился в «Вильярреал» и провел добротный сезон, доказывая там свою состоятельность.

«Вильярреал» ему предложил контракт, его полюбили местные болельщики, и Денис сам принял решение перейти туда из «Реала» на постоянной основе. Это было его личное решение, он остается в «Вильярреале» и готовится играть в Испании», – рассказал Дмитрий Черышев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд