Федор Смолов заинтересовал «Фенербахче»

Автор: Вадим Павлов 0

Федор Смолов

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может сменить клубную прописку уже этим летом. В переходе нападающего заинтересован «Фенербахче».

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может уехать в заграничный чемпионат в летнее трансферное окно. В подписании контракта с форвардом заинтересован «Фенербахче». Стамбульцы намерены побороться за переход 27-летнего россиянина.

В контракте Смолова прописана сумма отступных, которая равна 30 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Спартака» или «Зенита».

В минувшем составе Федор Смолов провел 31 матч во всех турнирах и забил 25 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Futbolarena.com

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