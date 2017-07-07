Федор Смолов заинтересовал «Фенербахче»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов может сменить клубную прописку уже этим летом. В переходе нападающего заинтересован «Фенербахче».

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может уехать в заграничный чемпионат в летнее трансферное окно. В подписании контракта с форвардом заинтересован «Фенербахче». Стамбульцы намерены побороться за переход 27-летнего россиянина.

В контракте Смолова прописана сумма отступных, которая равна 30 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Спартака» или «Зенита».

В минувшем составе Федор Смолов провел 31 матч во всех турнирах и забил 25 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Futbolarena.com