Форвард «Реала» Альваро Мората договорился с «Манчестер Юнайтед» о личном контракте. Английский клуб намерен завершить приобретение испанского нападающего до отъезда команды в турне по США.

Нападающий «Реала» Альваро Мората согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед». Согласно имеющейся информации, испанский форвард будет получать зарплату размером в 4 млн фунтов за сезон.

Сообщается, что нападающий уже сообщил руководству мадридского «Реала», что хочет перейти в «МЮ». Теперь дело за «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», которым предстоит договориться о сумме трансфера. Манкунианцы готовы заплатить за Морату около 75 млн евро.

Напомним, ранее мадридцы отклонили предложение в размере 70 млн евро.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть Морату в команде до отъезда манкунианцев в турне по США.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian