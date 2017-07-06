Роман Бабаев: «Арсенал» не делал предложений по Головину»

Спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе Зорана Тошича и летней селекции красно-синих. Также он поделился информацией об интересе к Александру Головину со стороны «Арсенала».

«Тошича не устроили условия нового контракта ЦСКА? Нет. Это обоюдное решение. Мы очень благодарны Зорану за те годы, которые он провел в ЦСКА. Безусловно, он внес свою лепту во все успехи команды последних лет. Но это жизнь, это футбол. Ничто, как говорится, не вечно. Поэтому, рассмотрев все варианты, в том числе и те предложения, которые есть у Зорана на данный момент, пришли к общему мнению, что, наверное, правильно было бы не продлевать соглашение.

Думаю, у Тошича появится возможность регулярно играть в новом клубе и зарабатывать хорошие деньги. При этом уверен, что мы не прощаемся с ним. И в том или ином качестве Зоран к нам вернется.

Покупка защитника Айлтона и нападающих Джорджевича и Кайоде? Не хотелось бы называть конкретные фамилии. Это бессмысленно на данном этапе. Но работа ведется. Надеюсь, сможем усилиться.

Делал ли «Арсенал» предложение ЦСКА по Головину? Нет, в ЦСКА не поступало никакого предложения от «Арсенала» по Головину. Допускаю, что скауты лондонского клуба просматривали Александра на Кубке конфедераций. Саша был одним из лучших в составе нашей сборной. Я уверен, что у него все еще впереди. Мы спокойно относимся к этой информации, и Саша в том числе. Если предложение все же поступить, то все будет зависеть от очень многих факторов. От самого предложения, позиции Саши. Но очевидно, что когда команды калибра лондонского «Арсенала» предлагают футболисту контракт, к этому нужно отнестись максимально ответственно», — рассказал Роман Бабаев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс