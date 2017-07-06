«Барселона» выплатит Лионелю Месси 50 млн за продление контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта с клубом. Размер отступных за форварда составит 300 миллионов евро.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит бонус в размере 50 млн евро за продление контракта с клубом. Бонус будет выплачен по ходу действия нового контракта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Лионель вернется в команду для участия в предсезонной подготовке. Прежний контракт истекал летом 2018 года.
Также стало известно, что по новому соглашению сумма отступных за Месси составит 300 млн евро.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Всего за каталонцев он забил 507 голов в 583 матчах и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В минувшем сезоне аргентинец провел 34 встречи в чемпионате Испании и забил 37 голов. В Лиге чемпионов в активе форварда 11 мячей в девяти играх.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es