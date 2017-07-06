«Барселона» выплатит Лионелю Месси 50 млн за продление контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта с клубом. Размер отступных за форварда составит 300 миллионов евро.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит бонус в размере 50 млн евро за продление контракта с клубом. Бонус будет выплачен по ходу действия нового контракта.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с Месси о продлении контракта. Новый договор, рассчитанный до 2021 года, будет подписан, когда Лионель вернется в команду для участия в предсезонной подготовке. Прежний контракт истекал летом 2018 года.

Также стало известно, что по новому соглашению сумма отступных за Месси составит 300 млн евро.