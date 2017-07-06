Константин Сарсания: «Зенит» готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Цаллаговым и Молло»

«Зенит» готов расстаться в летнее межсезонье с полузащитниками Эрнани, Маурисио и Йоаном Молло, а также защитником Ибрагимом Цаллаговым. Об этом сообщил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

«Мы готовы расстаться с Эрнани, Маурисио и Молло, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет. Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника — а именно там его видит главный тренер — есть достаточное количество игроков — Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев.

Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл. Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник.

Перейдут ли в «Зенит» защитник «Ромы» Костас Манолас и нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси? В ближайшее время узнаем. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в «Зенит». Например, вчера прочли, что отказался Матия Настасич из «Шальке», а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно», — рассказал Сарсания.

В минувшем сезоне «Зенит» занял третью строчку в турнирной таблицы РФПЛ и квалифицировался в Лигу Европы. В межсезонье у команды сменился главный тренер — вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС