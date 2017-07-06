«Зенит» планирует приобрести нападающего «Спортинга» Алана Руиса

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Алан Руис попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Руководство российского клуба уже сделало предложение о трансфере игрока в размере 20 млн. евро, но оно было отклонено.

В контракте у футболиста прописаны отступные в 60 млн. евро. Однако сине-бело-голубые рассчитывают уменьшить эту сумму вдвое и готовы отдать за 23-летнего форварда 30 млн.

В Португалии считают, что «Зенит» имеет хорошие шансы добиться успеха. При этом сам Руис и его представители отказались комментировать данную информацию

В прошедшем сезоне аргентинский нападающий сыграл в 26 матчах, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario de Noticias