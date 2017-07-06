Дмитрий Сычев подписал контракт с клубом «Локомотив-Казанка»

Автор: Никита Воробьев 0

Дмитрий Сычев

Нападающий Дмитрий Сычев вернулся в систему «Локомотива». 33-летний футболист подписал однолетнее соглашение с фарм-клубом «железнодорожников» «Локомотивом-Казанкой».

«Локомотив-Казанка» был возрожден в 2017 году и заявлен в Первенство ПФЛ 2017/2018. Целью команды станет подготовка молодых футболистов для основного состава «Локомотива».

Сычев не выступал за профессиональные клубы с ноября 2015 года, с тех пор, как покинул «Отжетпес» из Казахстана. За «Локомотив» лучший футболист России 2004 года провел 267 матчей, в которых забил 92 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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